Via libera all'AUA per Sicilsaldo: ok emissioni in atmosfera nello stabilimento Eni Rewind

EX ENICHEM Via libera all’AUA per Sicilsaldo: ok emissioni in atmosfera nello stabilimento Eni Rewind

La Provincia di Foggia ha adottato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore della società Sicilsaldo S.p.A.

MANFREDONIA, AREA INDUSTRIALE (PH MATTEO NUZZIELLO) ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
15 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Foggia, 15 dicembre 2025. Con recente provvedimento, la Provincia di Foggia ha adottato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore della società Sicilsaldo S.p.A., nell’ambito del procedimento attivato tramite lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) del Comune di Monte Sant’Angelo.

L’atto, firmato dal dirigente del Settore Ambiente, riguarda gli impianti di trattamento dei vapori estratti dai terreni insaturi all’interno dello stabilimento Eni Rewind nell’area Manfredonia–Monte Sant’Angelo, entro i confini di proprietà, con individuazione catastale indicata nel provvedimento.

Il passaggio amministrativo si colloca nel perimetro del D.P.R. 59/2013, che disciplina l’AUA e individua la Provincia quale autorità competente (salve diverse indicazioni regionali), prevedendo – quando occorre acquisire esclusivamente l’AUA – l’adozione del provvedimento da parte dell’ente e la successiva trasmissione al Suap per il rilascio del titolo finale.

Dagli atti emerge che l’istanza è stata trasmessa al Settore Ambiente dalla struttura Suap del Comune di Monte Sant’Angelo, a seguito della domanda presentata dalla società. Nel procedimento, inoltre, è stata convocata una Conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona, con acquisizione dei pareri.

Nel merito, l’autorizzazione è adottata ai fini del rilascio del titolo abilitativo “emissioni in atmosfera” previsto dall’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 (competenza provinciale), richiamato come parte integrante del pacchetto autorizzatorio.

Tra gli elementi evidenziati nel percorso istruttorio figurano anche indicazioni di cautela e misure di mitigazione: in particolare, viene richiamata l’opportunità di predisporre accorgimenti per contenere l’impatto dell’effluente in atmosfera evitando emissioni odorigene significative, oltre a previsioni come l’installazione di un anemometro e l’interruzione automatica delle emissioni al superamento di determinate condizioni di ventosità, nonché l’aggiornamento dei dati emissivi a supporto della valutazione della qualità dell’aria.

Il provvedimento stabilisce inoltre che l’AUA ha durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo da parte del Suap e che la società dovrà presentare domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le modalità previste dal regolamento. Il passaggio successivo è ora in capo al Suap: la Provincia dispone la trasmissione dell’atto al Comune di Monte Sant’Angelo per il rilascio del titolo finale, precisando che, prima dell’autorizzazione, verranno effettuate le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011.

Non manca, infine, una precisazione che delimita la portata dell’intervento amministrativo: il provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini ambientali e non sostituisce eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza comunale, provinciale, regionale o statale (edilizie, paesaggistiche o altre), restando salvi anche eventuali diritti di terzi.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

