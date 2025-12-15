Con recente determinazione del Settore amministrativo, il Comune di Vieste ha affidato l’incarico per la realizzazione del concerto del “Capodanno in piazza 2026” alla società “AD ONE CONCERTI SRLS”, con sede a Cerignola, per il format musicale internazionale “Mamacita”.

Il provvedimento riporta CIG B97F344229 e un importo complessivo di € 45.100,00 IVA inclusa (valore del contratto: € 41.000,00 oltre IVA).

L’atto richiama la delibera di Giunta n. 289 del 17.11.2025, con cui sono stati autorizzati eventi natalizi e sono state reperite risorse complessive pari a € 175.200,00, ripartite su capitoli di bilancio 2025 e 2026 indicati nella determinazione.

Per individuare l’operatore economico, con determina n. 951 del 21.11.2025 era stato approvato un avviso pubblico per proposte progettuali relative allo spettacolo di Capodanno (importo base € 45.100,00 IVA inclusa) e assunto l’impegno di spesa.

Secondo quanto riportato, entro il termine del bando (01.12.2025 ore 12:00) è pervenuta una sola istanza, protocollata n. 34781 del 24.11.2025, proprio da AD ONE CONCERTI SRLS, con proposta che comprende DJ, vocalist, ballerini e tecnici, oltre a noleggio di audio, luci, ledwall, palco e servizi di sicurezza e ambulanza.

La determina motiva la scelta procedurale richiamando le disposizioni sugli affidamenti sotto soglia e l’obbligo/possibilità di ricorso al MEPA per importi sopra i 5.000 euro, precisando che l’affidamento avviene tramite Trattativa Diretta n. 5871928 sul MEPA, “previo avviso pubblico”. Viene attestata la tracciabilità dei flussi finanziari e acquisito d’ufficio il DURC, con scadenza indicata in atto.

Nel dispositivo, il Comune assume determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 TUEL, approva l’offerta e dispone i passaggi di stipula e liquidazione con successivo atto a prestazione eseguita, oltre agli obblighi di pubblicazione.