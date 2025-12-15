La Giunta comunale di Vieste ha approvato la concessione del patrocinio gratuito per il 7° Memorial dedicato a Pasquale Vaira, autorizzando anche l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo comunale “R. Spina” per lo svolgimento di mini tornei. La decisione è stata assunta nella seduta del 15 dicembre 2025 (delibera n. 322), tenutasi in modalità videoconferenza.

L’iniziativa nasce a seguito di due richieste protocollate dal Comune (prot. n. 34042 del 17.11.2025 e prot. n. 35505 del 02.12.2025) presentate da Carmine Protano, presidente dell’A.S.D. “Nuova Gioventù Vieste”, che ha domandato sia l’uso gratuito della struttura sia il patrocinio dell’ente. In base agli atti, i mini tornei sono programmati per sabato 20 dicembre 2025 (ore 9:00–18:00) e sabato 27 dicembre 2025 (ore 9:00–19:00).

Nel provvedimento si evidenzia la finalità pubblica dell’evento: commemorare Pasquale Vaira (deceduto a Chieti, 5l 25 gennaio 2018, all’età di 21 anni) e, al contempo, promuovere i valori dello sport, della socializzazione e della partecipazione della comunità. Alla luce di tali motivazioni, la Giunta ha ritenuto “opportuno” concedere gratuitamente l’impianto e il patrocinio.

La delibera dà atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL e richiama la cornice normativa di riferimento (tra cui l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000). Con votazione unanime, l’esecutivo ha inoltre dichiarato l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, per consentire l’avvio tempestivo degli adempimenti connessi.