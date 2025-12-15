Con delibera di Giunta comunale n. 321 del 15 dicembre 2025, il Comune di Vieste è intervenuto per una rettifica alla precedente delibera n. 303 del 03.12.2025, relativa all’approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e alla determinazione del tasso di copertura dei costi per l’anno 2026. L’atto è stato adottato per correggere errori materiali e refusi individuati nel documento precedente.

In particolare, la Giunta rileva due criticità: al punto D) della delibera n. 303 erano indicati erroneamente periodi riferiti al 2025; nell’allegato D risultava inserito un importo non corretto.

La rettifica dispone che, dove comparivano le finestre temporali “01.01.2025–31.12.2025” e “01.06.2025–30.09.2025”, debbano leggersi i periodi corretti “01.01.2026–31.12.2026” e “01.06.2026–30.09.2026”, riferiti dunque all’esercizio di applicazione delle tariffe 2026.

Sul piano economico, l’atto sostituisce anche l’allegato D relativo al “Piano dei costi e ricavi del servizio pubblico a domanda individuale – parcheggi aree non demaniali”, correggendo l’importo della voce “noleggio e manutenzione parchimetri” per la spesa prevista 2026: dove era riportato un valore errato, viene indicato il dato rettificato pari a € 170.000,00. Nel quadro riepilogativo allegato, sono indicati anche i ricavi previsti 2026 da contribuzione dell’utenza pari a € 1.250.000,00, con il rapporto ricavi/costi riportato nel documento. La Giunta precisa che, al netto delle modifiche, il testo della delibera n. 303 “rimane invariato”. Anche questo provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.