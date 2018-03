De Leonardis: “ora avanti tutta per l’aeroporto”

Di:

Foggia – “IL voto unanime del Consiglio comunale di Foggia che oggi ha sancito ufficialmente il ‘via libera’ all’allungamento della pista del ‘Gino Lisa’da parte dell’Amministrazione ribadisce la centralità dell’infrastruttura principale della Capitanata nelle politiche di crescita e sviluppo di un territorio che non può prescindere dal suo aeroporto, e certamente non per un capriccio di campanile”.Giannicola De Leonardis, presidente della settima Commissione Affari Istituzionali della Regione Puglia, invita adesso “ad una decisa accelerazione delle procedure per usufruire materialmente dei fondi a disposizione e avviare i lavori necessari e indispensabili per permettere in tempi brevi l’atterraggio e il decollo di vettori dalle dimensioni considerevoli e quindi attrarre sempre più passeggeri e turisti , con indubbi benefici per l’economia dell’intera regione”.“Una regione – sottolinea – che potrebbe anche beneficiare, nei prossimi mesi, della pubblicità derivante dall’incredibile successo del film ‘HouseFull’ – per gran parte girato sul Gargano – presso il pubblico indiano, come riportato in questi giorni dai media”. “Auspico allora – conclude De Leonardis – un impegno suppletivo da parte dei vertici di Aeroporti di Puglia nella ricerca di una compagnia in grado di garantire la ripresa dei voli anche in questo periodo, per scongiurare l’isolamento della provincia di Foggia già duramente colpita dai tagli imposti da Trenitalia ed evitare di penalizzare ulteriormente migliaia di utenti che avevano risposto in maniera soddisfacente negli scorsi anni, pur tra indubbi disagi e disservizi, in particolare per quanto riguarda le tratte per Milano, Torino, Palermo. Remando finalmente tutti insieme nella stessa direzione, evitando polemiche e contrapposizioni dannose e autolesioniste”.Redazione Stato