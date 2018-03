Butterflies have no memories, c’è Lav Diaz

Di:

Bari – PROSEGUE al Cineporto di Bari “Registi fuori dagli sche(r)mi”, rassegna di film mai distribuiti in Italia. Domani, giovedì 17 alle 20.30 al Cineporto di Bari, sarà proiettato il film “Butterflies have no memories” (Filippine 2009, 43’, b/n) delLa pellicola sarà introdotta dal critico cinematografico e teatrale Giampiero Raganelli, specializzato in cinema orientale e collaboratore di alcune riviste e numerose testate online specializzate (Carte di cinema, Uzak.it, Filmidee, Rapporto confidenziale, Asia Express, Spaziofilm e Teatro Teatro).Il film è ambientato in un villaggio depresso delle Filippine, dov’è in corso un dibattito sulla eventuale riapertura delle attività minerarie, abbandonate da anni. Da una parte le ragioni dello sviluppo economico, dall’altra quelle ambientali. Martha torna nel villaggio, che aveva lasciato quando era piccola per trasferirsi in Canada, per salutare i vecchi amici.con i suoi fiumi pesantemente contaminati dalle attività estrattive, Lav Diaz torna ai suoi temi più cari. La memoria collettiva, la trasformazione del mondo rurale, la diaspora dei filippini, la terra e il sottosuolo come ventre molle del paese, vaso di Pandora da cui possono uscire i fantasmi del passato, la natura, la tradizione orale. E pur in un arco di tempo molto ridotto, rispetto alle abituali durate fiume delle opere del regista che hanno raggiunto anche le dieci ore,, fatto di una tessitura, qui giocoforza molto ridotta, di personaggi e situazioni. Un cinema che si basa su creare e ricreare i propri ricordi. Un cinema che si può sospendere per l’improvviso librarsi in volo di uno sciame di farfalle. Il film rientra nel progetto Jeonju Digital Project del 2009, promosso dal festival sudcoreano di Jeonju, che ogni anno affida a tre cineasti la realizzazione di un mediometraggio in formato digitale. La traccia tematica del 2009 era “Visitatori”.La rassegna, organizzata da Caratteri Mobili, Apulia Film Commission e la rivista online di cultura cinematografica UZAK.it, prevede la proiezione dei film in lingua originale e sottotitolati. Il programma completo è consultabile sui siti http://www.apuliafilmcommission.it/category/eventi (ingresso libero sino ad esaurimento posti, info: 334.165.21.21).Lav Diaz, nato nel 1958, rappresenta uno dei tre cineasti di punta del nuovo cinema filippino, insieme a Raya Martin e Brillante Mendoza. Le sue opere sono presentate ai maggiori festival internazionali. Nel 2008 il suo film “Melancholia”, ha vinto la sezione “Orizzonti” alla Mostra del cinema di Venezia, mentre l’anno precedente, ha ricevuto la menzione speciale sempre nella stessa sezione veneziana.Il suo cinema è indissolubilmente legato al suo paese e alla sua storia, una terra martoriata da colonialismo, occupazioni, guerre civili e dittature, e da catastrofi naturali come l’eruzione del vulcano Mayon del 2006 raccontata da Diaz in “Death in the Land of Encantos”.per il suo passato di colonia spagnola. Attraverso la continua messa in discussione dei codici e delle convenzioni del linguaggio cinematografico (a partire da quelle di tempo: i suoi film possono durare anche dieci ore), Diaz persegue in ogni sua opera una concezione di purezza del cinema.Redazione Stato