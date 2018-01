http://italiaora.retenews24.it/ - http://italiaora.retenews24.it/

Cerignola. Al termine di una intensa attività info-investigativa, Agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato di P.S. hanno tratto in arresto il pregiudicato Pasquale Vannulli, cerignolano, classe 1979, per rapina. Nella mattinata del 15 gennaio u.s., gli Agenti hanno rintracciato Pasquale Vannulli, nei confronti del quale gravava un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trani nel mese di settembre 2017; lo stesso si nascondeva presso l’abitazione di un familiare. L’uomo deve espiare la pena di anni 2, mesi 11 e giorni 28 di reclusione essendosi reso responsabile del reato di rapina, ma il 24 settembre scorso era evaso dagli arresti domiciliari rendendosi irreperibile. Attualmente Vannulli si trova nel carcere a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria competente. Cerignola, pregiudicato evade dai domiciliari: arrestato ultima modifica: da

