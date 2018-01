Vigili del fuoco e soccorritori sul luogo dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in una fabbrica a Milano, 18 gennaio 2018. Sale a tre morti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in una fabbrica a Milano. In serata è morto infatti all'ospedale San Raffaele un altro dei 6 dipendenti che sono rimasti intossicati nello stabilimento dopo aver inalato gas tossici. ANSA/DANIELE BENNATI

(ansa) Sono morti 3 dei 4 operai che questo pomeriggio sono rimasti intossicati da esalazioni tossiche durante le operazioni di pulizia di un forno all’interno di una ditta di materiali ferrosi in via Rho, a Milano. All’arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiaco all’ospedale di Monza e al Sacco di Milano. (ansa) Incidente in ditta a Milano, 3 decessi ultima modifica: da

