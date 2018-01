Il presidente Michele Emiliano (ph VINCENZO MAIZZI)

Bari. Cinquantacinque milioni di euro. Investiti dalla Regione Puglia nel programma “Rinnovo parco automobilistico trasporto pubblico locale,tramite acquisto di veicoli”. Soldi riconducibili al decreto ministeriale n.345/16 e Patto per la Puglia sottoscritto con il Governo nazionale il 10 settembre 2016.

Tra le principali linee di sviluppo pugliese, scelte da Presidenza Consiglio dei Ministri e Regione Puglia, figura quella denominata “Infrastrutture per un importo complessivo pari a 776.335.364,00 euro le cui azioni strategiche hanno l’obiettivo di migliorare la mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori con una finalità di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali”. A marzo 2017 la Giunta regionale ha deliberato lo schema d’investimento,pari a 55.697.236,62 euro, per comperare autobus da utilizzare per il trasporto pubblico interurbano di linea. Ultimamente presidente e assessori regionali prendono atto del Patto di sviluppo della Puglia in cui è contemplato l’intervento di 30.000.000,00 di euro—20 milioni nel 2017 e 10 durante il 2018– per il rinnovo del parco rotabile su gomma. Il contributo economico massimo assegnabile nella misura di 146.800,00 euro per ogni mezzo automobilistico,e non può superare il 70% della spesa sostenuta al netto dell’Iva,con un cofinanziamento minimo da parte del soggetto beneficiario del 30%. Ferrovie Appulo Lucane, Ferrovie Sud Est,Miccolis spa,STP Bari spa, Co.Tr.Ap,Amat spa, Autolinee Marino Michele srl, CTP Spa,Sitasud srl rientrano nella lista delle compagini finanziabili. Qui l’elenco completo delle imprese di autotrasporto ammesse al sovvenzionamento pubblico. (A cura di Nino Sangerardi, 16 gennaio 2018) Regione Puglia, soldi per società autotrasporto pubblico e privato ultima modifica: da

