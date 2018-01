Rita Gallo presidente dell’Udc di Foggia

Di:

Foggia. «È il riconoscimento di un impegno decennale in favore del partito, ma soprattutto è il modo più vero e sincero di dare la giusta importanza alle donne del partito che si sono sempre impegnate sul territorio per far crescere l’UdC e creare presidi contro il populismo e la demagogia. Così, primi in Puglia e tra i pochi esempi in Italia, l’UdC di foggia ha posto, all’unanimità alla presidenza del partito provinciale, Rita Gallo, donna capace e di sincero impegno democristiano», sostiene l’on Angelo Cera, segretario provinciale dell’UdC.

Rita Gallo, 42enne di Orta Nova, dipendente dell’Asl, è consigliera nazionale e ha sempre militato nell’UdC, dove ha svolto attività politica per il territorio dei Cinque Reali Siti.

«Ringrazio il segretario Cera e gli amici dell’UdC per la fiducia che hanno voluto accordarmi. Essere la prima presidente donna del partito è un onore, ma anche una responsabilità, perché il mio incarico apre una nuova fase nel partito in favore delle donne e del loro impegno in politica. Non è solo un incarico formale ma

sostanziale, in vista di una campagna elettorale impegnativa e in prospettiva delle future sfide amministrative in provincia di Foggia», ha sottolineato Rita Gallo nel suo intervento di ringraziamento durante la riunione del comitato provinciale, svoltosi a Foggia nella sala impero dell’International.