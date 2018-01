Polizia (immagine d'archivio, google image)

San Severo. CON l’accusa di rapina, gli agenti del Commissariato di P.S. di San Severo hanno tratto in arresto il pregiudicato sanseverese Roberto Antonio De Cesare, classe 1991, per rapina. Alle ore 19.00 circa del 14 gennaio 2018, la Centrale Operativa ha inviato in vico San Giovanni la Volante poiché un uomo aveva denunciato una rapina ai danni del figlio minorenne. Gli Agenti sono giunti immediatamente sul posto e il ragazzo vittima della rapina ha riferito di essere stato derubato poco prima di una consolle Nintendo da parte di un individuo che dopo averlo colpito al volto con un pugno, gli ha strappato di mano la consolle dandosi poi alla fuga. Acquisite dettagliate informazioni circa la descrizione del malfattore e sulla direzione presa dallo stesso mentre scappava, gli Agenti, avendo conoscenza dei pregiudicati della zona per reati specifici, si sono presentati in un locale di proprietà del padre di De Cesare, sito poco distante dalla zona della rapina. L’uomo, che con fare agitato riferiva di non aver fatto nulla, è stato trovato ancora con indosso gli abiti descritti dal ragazzo rapinato. Da qui, gli agenti hanno perquisito l’abitazione e rinvenuto, nel cassetto di un comodino, la consolle Nintendo che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario. Roberto, Antonio De Cesare è stato condotto nel carcere di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica competente. Continua la costante lotta alla criminalità; anche questa volta il deciso intervento della Polizia di Stato e l’immediata richiesta del cittadino hanno permesso l’arresto dell’autore del reato ed il recupero della refurtiva, garantendo così concreta tutela alla vittima. San Severo, lo colpisce al volto e gli ruba una consolle: arrestato ultima modifica: da

