Di:

15/01/2019. In un giorno di inverno di metà gennaio le nuvole hanno oscurato il cielo. Il temporale ha irrotto nella notte e lo scroscio della pioggia ha svegliato dal sonno ristoratore.

Fiumi d’acqua percorrevano la strada, i tuoni rimbombavano ed i lampi illuminavano la stanza buia.

Poi d’improvviso il silenzio. Aveva cessato di piovere. Ecco probabilmente è andata così…

Sei sparito in mezzo al temporale e quando è uscito il sole non c’eri più. Non c’era più il tuo sorriso accogliente pronto ad aprire la porta. Non c’era più la tua voce familiare che ti faceva famiglia di molti. Mentre le nuvole sparivano all’orizzonte ed in alto in cielo brillava il sole tu splendevi altrettanto e brillavi di più. Sei andato via in un tiepido giorno d’inverno forse per lasciarci un po’

del tuo calore frutto di un grande cuore.

Chiudo gli occhi ed immagino il tuo sorriso e poi sento ancora la tua voce…

Buon viaggio Giovanni mi mancherai, mancherai a tutti noi… Da oggi i nostri bambini avranno un Angelo speciale prima custode della loro scuola da oggi e per sempre custode del loro cuore per la vita… Grazie di cuore per tutto…

Marialucia, mamma di Silvia