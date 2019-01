Manfredonia. Istituto “Rotundi – Fermi”: siamo il vostro futuro…

Di:

L’Istituto “ Rotundi-Fermi ” di Manfredonia è da anni impegnato nello svolgimento di percorsi formativi qualificati e qualificanti. Avere un futuro lavorativo sicuro ed a portata di mano, significa frequentare il polo tecnologico sipontino con i suoi tre indirizzi: Geometra, Nautico ed Industriale (Meccanico ed Elettronico).

Ormai per trovare una occupazione ed inserirsi nel mondo del lavoro, bisogna essere dinamici e soprattutto possedere quelle competenze professionali per essere aggiornati e all’avanguardia.

Per tutte queste situazioni il “ Rotundi-Fermi ” di Manfredonia, quale Polo Tecnologico del territorio, offre ai suoi studenti un ventaglio di scelte efficaci ed anche la più probabilità di trovare un’occupazione, dopo aver terminato il percorso di studi:

– Il diplomato Geometra può diventare LIBERO PROFESSIONISTA (legge n. 75/1985 e D.P.R. n.328 del5/6/2001) dopo aver superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. Ci sono sbocchi anche per chi vuole intraprendere l’attività nella pubblica amministrazione oppure effettuare percorsi universitari. Può diventare TECNICO AUSILIARIO per progettazione di Impianti (IDRICI, TELEFONICI FOGNARI, ELETTRICO, RISCALDAMENTO, etc.) presso un’Impresa Privata (Imprese di Costruzioni) o Pubblica, ed anche TECNICO di PROGETTAZIONE o di CANTIERE di Impresa Stradale

-Il perito Industriale, diplomato in ” Elettronica ed Elettrotecnica ” è in grado di operare in realtà produttive e di servizio che progettano, realizzano e utilizzano sistemi elettrici ed elettronici complessi. Ha competenze specifiche nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative e nell’adeguamento alle normative sulla sicurezza e sulla Tutela Ambientale. Lavorano altresì come Quadri tecnici in Aziende del settore elettrico ed elettronico pubbliche e private (es. Enel, Terna) nelle attività di progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ed impianti elettrici.

-Il perito Industriale, diplomato in “ Meccanica e Meccatronica” può lavorare presso imprese pubbliche e private, e ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.

– Il diplomato Nautico, attraverso l’applicazione di un Sistema di Gestione della Qualità rispondente ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 2015, avrà la possibilità di lavorare nell’ambito delle professioni tecniche legate ai trasporti marittimi. Avrà anche altre opportunità di scelta, l’Allievo ufficiale di coperta e di macchine; l’Ufficiale di Navigazione e di macchine; la carriera di ufficiale della marina mercantile; l’ammissioni ai corsi di

Accademie militari ed all’Accademia Italiana Marina Mercantile. Potrà lavorare come perito nel settore del trasporto marittimo e partecipare a concorsi pubblici. Potrà espletare servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature e strumenti di bordo e si potrà occupare di assicurazioni e agenzie marittime.

Oggi pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 19,30 presso l’Istituto in Via S.T. Troiano a Manfredonia, si svolgerà l’Open Day con la presenza di professionisti per i tre indirizzi.

http://www.nauticoitismanfredonia.it/