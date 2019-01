San Severo, Polizia esegue 2 ordini di carcerazione

Di:

San Severo, 16 gennaio 2019. Nei giorni scorsi Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di San Severo hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione per rapina, estorsione, lesioni personali e violazione legge sulle armi nei confronti del sanseverese L.G., di anni 50, già a suo carico numerose denunce per reati contro la persona e di una donna G.A. di anni 37.

Nel dettaglio, i due dopo aver individuato la vittima, si impossessavano della borsa della malcapitata mentre l’uomo la colpiva ripetutamente al capo con un bastone di legno. Per vincere la resistenza opposta dalla persona offesa che tratteneva a sé la borsa, L.G. le sferrava un pugno al volto e la colpiva con calci alle gambe al fine di impossessarsene definitivamente e dopo aver gettato a terra il contenuto si impadroniva di un pacchetto di sigarette e di alcune monete in euro. Non contenti della refurtiva, la vittima veniva ancora minacciata di darle fuoco se non avesse consegnato loro almeno 5 euro nelle prossime occasioni in cui si fossero rivisti.

La malcapitata veniva prontamente soccorsa da personale sanitario i quali verificavano le lesioni subite e attestavano numerose ferite al braccio, al collo e alle gambe.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia disponeva gli arresti domiciliari.