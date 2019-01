“Sicurezza nelle scuole e consultori efficienti”, così Padalino per il ‘Popolo della Famiglia’

Di:

Foggia, 16 gennaio 2019. Stanno creando lo staff, lo slogan, la lista. Andranno “casa per casa” per intercettare gli astensionisti e gli scontenti. Il popolo dei cattolici e delle parrocchie, ma anche quello delle suore di S. Giuseppe, che accolgono nel loro istituto, in affido, ragazzi con situazioni difficili, sono vicine, per molti aspetti, al “Popolo della famiglia”. Il sindaco che si presenta per le prossime comunali a Foggia si chiama Christian Padalino, è il responsabile provinciale dell’associazione nata nel 2016 con il Family day, che ha partecipato alle elezioni di marzo scorso ottenendo, in città, oltre 1000 preferenze. Il candidato, in quella circostanza, fu l’avvocato Pio De Giovanni. “Dopo il 4 marzo il Pdf si è diviso: una parte è rimasta con il presidente nazionale Adinolfi, un’altra parte si è avvicinata alla Lega come il ministro Fontana”. Questo per capire le dinamiche nazionali. Tradotto a livello locale: “Siamo distanti dalla Lega sulla questione migranti perché i nostri principi consistono nell’accoglienza, come dice papa Francesco”. Sulla sua candidatura aggiunge: “Non è una scelta simbolica, né per ottenere poltrone. In questi anni ho fatto solo l’avvocato. La proposta per un impegno è arrivata da associazioni, dal Forum della famiglia, dall’Anffas, che si occupa di bambini con disabilità, dal volontariato, dall’Assori e dal no-profit, dal Forum delle famiglie. Siamo aconfessionali come associazione”.

“Attrarre risorse finanziarie e non sprecarle”

Questo mondo – di cui non fa nessun nome perché non solo avrebbero sollecitato Padalino a candidarsi, ma faranno anche parte della lista in preparazione, al momento ufficiosa- il 20 gennaio è chiamato a Roma per un’assemblea nazionale dopo la quale chiederà al vescovo di organizzare, insieme se è possibile, dei banchetti per raccolta firme: “Noi chiediamo il reddito di maternità, mille euro al mese per le mamme che decidono di dedicarsi al loro figlio fino a quando non compie 8 anni, per un totale di 96mila euro”. Altro punto, la difesa della vita: “Non siamo contro nessuno, non è in agenda l’abolizione di una legge come la 194, almeno per ora, miriamo alla riforma dei consultori perché diventino effettivi centri di ascolto, e non uffici burocratici. Inoltre, siamo vicini agli ultimi, ai poveri, agli invisibili che ci sono in questa città e che non sono considerati”. Se divenisse sindaco di cosa si occuperebbe, prioritariamente? “Della sicurezza nelle scuole, dell’emergenza abitativa, bambini al freddo a casa e a scuola non vogliamo più vederne. Questa amministrazione ha continuato nel deserto lasciato dai governi precedenti dove persino rifare una strada è un’impresa. Ma per la struttura della scuola Pascoli, fatto risalente al 2017, sono andati perduti dei fondi per la ristrutturazione, questo in una situazione difficile in cui siamo, cioè con il salva-enti. Servono persone capaci di attrarre fondi e che utilizzino le risorse immediatamente”. Al ballottaggio, se ci sarà per noi, chiederemo di convergere su uno o due dei nostri punti”.

La denatalità in Puglia

Padalino cita dei dati sulla denatalità in Puglia negli ultimi 15 anni, dati allarmanti, secondo alcune fonti. Agensir, per esempio, in riferimento al 2016, scrive che “in 21 anni, in media, abbiamo avuto 9mila bambini pugliesi in meno all’anno. “Se le donne fanno un figlio spesso vengono ghettizzate sul lavoro, le giovani coppie hanno disagi economici, noi eravamo tanti nel mio condominio, noi quattro figli, e sono nato nel 1975”. Proporrà asili nidi nelle aziende, nei tribunali, “al nord ci sono”. Anche al tribunale di Torre Annunziata ne hanno inaugurato uno qualche giorno fa. E sull’assessorato attuale al welfare cosa dice?: “No comment, potrebbe lavorare molto meglio”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 16 gennaio 2019