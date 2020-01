Abbazia Pulsano, “Esclusiva: prime foto esistenti Eremo Carcere” (FOTO)

Manfredonia, 16 gennaio 2020. “Ecco in esclusiva per StatoQuotidiano le prime foto esistenti degli interni dell’eremo Carcere, nei pressi dell’Abbazia di Pulsano“.

E’ quanto rende noto a SQ il sig. Cosimo Papirri.

“La Valle degli Eremi è un posto incontaminato, nonché uno dei luoghi del cuore FAI, il cui fascino attrae escursionisti provenienti da tutta Europa. Uno di questi eremi suscita da sempre curiosità e tormenti tra gli appassionati: il Carcere. Il nome richiama l’inaccessibilità di questo luogo, situato in cima ad una parete scoscesa, difficilmente praticabile se non con apposita attrezzatura”.

“Da qualunque angolazione lo si osservi non si notano punti di accesso normalmente percorribili. Il più alto livello di difficoltà nella scala del CAI è EEA (escursionisti esperti attrezzati); il punto è che né il CAI né la Federazione Speleologica Pugliese hanno censito il Carcere. Pertanto stimiamo che entrare nell’eremo Carcere dovrebbe rientrare nella scala delle difficoltà alpinistiche. Il rischio è notevole, con circa 20 metri di parete rocciosa verticale non c’è margine di errore. Ad oggi ci sono tre vie per entrare ed una quarta, la più agevole, pensiamo sia franata. Ci si può calare dall’alto o arrampicare dal basso”.

COSIMO PAPIRRI (for SQ, EREMO CARCERE PULSANO)