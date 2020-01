Attentato Foggia. Fitto “La città ha alzato la testa”

“La risposta della città, delle associazioni, dei giovani, è stata STRAORDINARIA! Foggia, una settimana fa, ha alzato la testa e ha detto NO alla mafia. Ma dopo l’attentato della notte scorsa è chiaro che ora tocca allo STATO fare la propria parte mettendo in campo più magistrati e uomini delle forze dell’ordine, ma anche inviando in città reparti speciali di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Così come è stato già fatto 10 anni fa, quando scoppio la guerra di mafia sul Gargano.

L’allora Governo, e in modo particolare l’ex sottosegretario all’Interno, Alfredo Mantovano, testarono il ‘Modello Caserta’ sul quel territorio con risultati significativi.

La Squadra Stato è più forte della Mafia… se tutti fanno la loro parte!”.