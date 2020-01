Carnevale Manfredonia, online la delibera “Ok proposta ProLoco”

, 16 gennaio 2020. Con recente atto, laha deliberato di “, che ha manifestato la disponibilità ad organizzare, unitamente a numerose Associazioni operanti sul territorio, per conto di questo Ente e senza alcun onere per lo stesso, l’edizione 2020 del Carnevale di Manfredonia”.

Da qui, è stato deliberato di “avvalersi, per l’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni del Carnevale di Manfredonia 2020, dell’Associazione ProLoco Manfredonia che provvederà, per conto di questo Ente, anche al coordinamento del gruppo operativo all’uopo costituito“.

Demandato al Dirigente del SETTORE II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi” di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa l’attivazione delle procedure necessarie all’acquisizione di eventuali contributi da parte di altri Enti e Istituzioni.

Sarà fornito “ai competenti uffici comunali gli indirizzi in ordine all’autorizzazione allo svolgimento delle iniziative proposte per il Carnevale di Manfredonia 2020, giusta nota prot. 48689 del 11.12.2019, da parte della Associazione Pro Loco Manfredonia, con la precisazione che il programma di dettaglio delle iniziative sarà definito, nell’ambito del gruppo operativo, in collaborazione con questo Ente; di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Ente”.

atto integrale > ComStr n004 del 08012020