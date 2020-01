Corte dei Conti, faro sul bilancio 2017 dell’Agea

. Agea vuol dire agenzia per le erogazioni in agricoltura,con funzioni in materia di aiuti e interventi finanziati dall’Unione europea e dallo Stato italiano.

Ente di diritto pubblico non economico riconducibile e vigilato dal Ministero delle politiche agricole e Ministero economia e finanze. La Corte dei Conti—presidente Enrica Laterza,relatore Roberto Benedetti,e dott. Gianluca Percolo che ha collaborato per l’istruttoria e elaborazione dati—ha emesso il referto inerente il bilancio finanziario dell’Agea,anno 2017.

I vertici dell’Agea sono formati da direttore e Collegio dei revisori dei conti. Il primo è designato dal Ministro delle politiche agricole,incarico triennale rinnovabile una sola volta mentre il presidente e il membro supplente del secondo sono nominati dal Ministro delle Finanze.In data 29 dicembre 2016 è stato fissato l’emolumento del direttore per un importo totale di 219.397 euro annui lordi.

“Come per l’esercizio 2016—scrivono i magistrati contabili—si rileva l’inusuale determinazione del trattamento economico dell’organo di vertice in luogo di “compenso” come normativamente previsto lasciando irrisolto il problema della competenza alla valutazione della quota variabile. Al presidente e componenti del Collegio revisori sono attribuiti i compensi lordi annui riportati : presidente euro 22.275,membri effettivi euro 18.560 ciascuno”.

I dirigenti di prima e seconda fascia in capo all’Agea sono 11,il personale non dirigenziale 218 a fronte dei 228 del 2016 ; la spesa annuale nella misura di 16,7 milioni di euro(2.5% in più del 2016)di cui 2,1 milioni in remunerazione del personale dirigente e 14,6 milioni per il personale non dirigente.

Agea controlla le seguenti compagini: -Sin spa,sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura,nata nel 2005, capitale misto pubblico(Agea 51%) e privato(Rti con mandataria Almaviva spa 49%).Gli amministratori percepiscono 50 mila euro lordi ogni anno,10 mila euro a ciascun consigliere,al direttore generale spettano 175 mila euro all’anno oltre a una componente variabile.”In merito all’operazione di riacquisto delle azioni di Sin spa da parte di Agea—evidenzia la Corte dei Conti—si rappresenta che il Collegio dei revisori ha più volte richiesto chiarimenti all’Amministrazione e ha inviato al Mef,6.12.2018, dettagliata informativa sul prezzo di riacquisto azioni Sin spa”.

-Agecontrol spa: sodalizio,costituito nel 1985 e partecipato da Ministero Agricoltura e Aima e Inea, che svolgeva per conto di Agea la verifica di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi. Durante il 2004 la proprietà viene integralmente trasferita all’Agea e nel 2018 il Decreto legislativo n.74 ne dispone la soppressione con relativo inquadramento del personale presso Agea.

-Telaer srl:il procedimento di liquidazione si è concluso il primo marzo 2017,società che praticava attività di telerilevamento.

Il consuntivo economico-finanziario del 2017 di Agea,deliberato in ritardo(atto n.8 del marzo 2019) dal direttore, è stato approvato dal Ministro delle politiche agricole e dal Ministro dell’economia e finanze il giorno 8 agosto 2019 e pervenuto alla Corte dei Conti l’11 settembre 2019.

Le spese impegnate da Agea,anno 2017, registrano un incremento di circa il 20%,il rendiconto presenta un disavanzo sostanziale di amministrazione di 15.900.677 euro che, seppur di segno negativo,mette in luce un progressivo riassorbimento del disavanzo iniziato con gli esercizi finanziari precedenti.

I magistrati raccomandano “l’attuazione di una drastica,rigorosa e radicale politica di contenimento della spesa per il corrente esercizio e per quelli futuri”.

Nelle considerazioni conclusive la Corte sottolinea la permanenza di aspetti già riscontrati nel 2016. Ecco : ripetuto ritardo nell’approvazione dei principali documenti di bilancio,mancato aggiornamento dei regolamenti del personale e di amministrazione e contabilità,ritardo e/o mancato riscontro da parte dell’Agea di alcune richieste istruttorie formulate dal Collegio dei revisori dei conti.

La relazione dei Giudici è stata inviata ai presidenti di Senato e Camera dei Deputati.