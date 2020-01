De Leonardis controcorrente “Non bastano DIA e 20 unità per contrastare mafia a Foggia”

Nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Rinnovo la mia solidarietà ai fratelli Vigilante, vittime dell’ennesima, gravissima intimidazione, e al gruppo Telesforo, un’eccellenza del territorio pugliese la cui presenza e volontà di consolidamento rappresentano un esempio e motivo di orgoglio per una comunità che vuole e deve in ogni modo sottrarsi alla morsa della criminalità.

L’annuncio odierno di una sezione staccata della DIA a Foggia, con 20 unità operative, è una risposta dello Stato importante ma non ancora sufficiente per arginare un fenomeno articolato e radicato. Per questo il mio auspicio, più volte ribadito, è l’ulteriore arrivo di uomini, mezzi e risorse per imprimere finalmente una svolta a una lotta che deve essere ostinata e tenace, senza abbassare mai più la soglia di attenzione e consapevolezza”.