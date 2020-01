Foggia. Bombe auto Vigilante e “Sorriso di Stefano”: disposte misure sicurezza

, 16 gennaio 2020. In seguito all’atto intimidatorio verificatosi nelle prime ore di stamani ai danni della struttura sanitaria per anziani R.S.S.A. di Foggia “Il sorriso di Stefano”, si è svolta una riunione in Prefettura di Coordinamento tecnico delle Forze di Polizia, per l’esame del grave episodio che ha fatto seguito alla esplosione di un ordigno, il 3 gennaio 2020, che ha danneggiato l’auto in uso a

Nel corso della riunione, sono state sentite, alla presenza del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, le vittime dei gravi gesti criminosi. Nell’occasione, è stato disposto il rafforzamento delle misure di sicurezza personale nei confronti degli interessati.