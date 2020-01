Manfredonia, i diapason al quarzo del prof Spagnolo

. La straordinaria conquista scientifica di avveniristica concezione è frutto del lavoro di un gruppo di ricerca barese diretto dal professore Vincenzo Spagnolo, riconosciuto leader mondiale nel settore delle tecniche ottiche ultrasensibili.

Delle più recenti ricerche lo scienziato, manfredoniano di 52 anni, da tempo riconosciuto tra i maggiori esperti a livello mondiale nel campo della fisica sperimentale, ha parlato ad un folto pubblico del “Circolo Unione” di Manfredonia, invitato dal presidente Pio Longo che ha evidenziato la prestigiosa carriera dell’illustre concittadino “attestata – ha ricordato – da un lungo curriculum di attività iniziata nel 1997 come ricercatore presso l’Istituto Nazionale di fisica della materia, e proseguite in Italia e all’estero attraverso prestigiosi incarichi. Tra gli altri: professore al Rice University di Houston, al Politecnico di Bari e alla Shanxi University di Taiyuan in Cina. Attualmente è pro-Rettore del Politecnico di Bari con delega al trasferimento tecnologico e Terza Missione”.

La spettroscopia fotoacustica al quarzo (QEPAS), messa a punto dal gruppo di ricercatori baresi diretto dal prof Spagnolo, è in grado di poter rivelare poche molecole di gas su mille miliardi di altre molecole e sfrutta come rivelatore un diapason al quarzo, simile a quelli contenuti negli orologi al quarzo. Grazie a questi risultati il prof. Spagnolo dal 2017 dirige un laboratorio pubblico-privato impiantato presso il Politecnico di Bari, finanziato dall’americana “Thorlabs” leader al mondo nella fotonica e ottica.

“I sensori da me sviluppati – ha annotato lo scienziato – trovano applicazione in numerosi campi come potenti strumenti per il rilevamento e il monitoraggio di gas in traccia, tra cui è importante citare biomedicale, monitoraggio ambientale e controllo di processi industriali”. I risultati conseguiti dal prof. Spagnolo, e dal suo gruppo di ricerca, nello sviluppo di sensori ottici ultra-sensibili in ambito biomedicale, hanno portato alla realizzazione di un sensore per l’analisi del respiro e la rivelazione di ossido nitrico, precursore di molte malattie dell’apparato respiratorio, mentre in ambito ambientale sono stati realizzati sensori per la misura degli inquinanti emessi in discariche. In ambito industriale, gli interessi di ricerca sono stati di recente focalizzati alla realizzazione di un sensore di metano, etano e propano in collaborazione con la Aramco Saudi Arabia, la più importante ditta petrolchimica al mondo.

“Per il futuro – ha annunciato il prof Spagnolo – stiamo progettando sensori compatti da poter essere installati su drone per consentire il monitoraggio di città e siti industriali al fine di controllare il livello di inquinanti e identificarne la presenza di siti di emissioni illegali, ma ovviamente questi sensori possono essere utilizzati in ambito quali sicurezza per la rivelazione di gas altamente tossici ed industriale, come ad esempio il monitoraggio di gasdotti per identificare eventuali perdite di idrocarburi”.

Una intensa attività di ricerca avanzata documentata da oltre 300 pubblicazioni, conferenze internazionali, 2 brevetti depositati. Numerosissimi i riconoscimenti attribuitigli in Italia e all’estero, l’ultimo l’estate scorsa il premio “Argos Hippium”.