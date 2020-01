Piazzolla “Ospedale Manfredonia incrocio importante per dare respiro a Riuniti e Casa Sollievo”

. Abbiamo però polarizzato in una sorta di dipartimento: a Cerignola alcune tipologie in acuzie, quelle di base a San Severo e, insieme a quelle di base a Manfredonia, abbiamo previsto anche la lungodegenza, la riabilitazione. E’ un incrocio importante quello di Manfredonia, può dare respiro anche ai due grossi ospedali che abbiamo, il Riuniti e Casa sollievo. Sono scelte, ma nessuno vuole chiudere nulla”.

Lo ha detto in un’intervista rilasciata a Paola Lucino, di StatoQuotidiano.it, il direttore generale dell’Asl Foggia, dr. Vito Piazzolla.

“Da Manfredonia per un problema ortopedico si devono rivolgere a S. Giovanni Rotondo”. “Vuol sapere i dati dell’ortopedia? Abbiamo messo a concorso, già dal 2018, 5 posti autorizzati. Eravamo ancora nel piano di rientro e abbiamo chiesto l’ autorizzazione della spesa. Parteciparono in 22, 1 ha accettato e si è dimesso subito dopo. Un altro l’abbiamo rifatto a ottobre, aperto agli specializzandi, per 11 posti dato che è stato riaperto il piano assunzionale”, ha detto ancora Piazzolla.

“Si sono iscritti in 9 e stiamo aspettando il componente della nomina regionale. La nostra speranza è che tutti i 9 accettino. Un altro fenomeno è che noi abbiamo questa regione molto estesa, complicata. Le posso garantire che tutti quelli che gareggiano e vincono, e sono della Bat o di Bari, vanno a Cerignola, manco a costringerli vanno a S. Severo. Appena fanno i concorsi nelle Asl questo è il turn over. Tenga conto, ed è una cosa positiva, che in pediatria molte lauree sono di genere femminile, una cosa che ci conforta ma quando cominciano ad assegnare zone disagiate è ancora più difficile la scelta. Questo è il momento storico più difficile da gestire per la nostra Asl, che sta a nord di tutte le oltre trenta della Regione, San Severo è il più al nord di tutti e oltre all’ambizione di lavorare in qualche ospedale c’è un problema. Il resto sono chiacchiere”.