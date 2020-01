Riuniti. “La terapia con cellule staminali nella sclerosi multipla”

si terrà, Industria Artigianale e Agricoltura di Foggia il, organizzato dall’e dalla, e con il supporto dellae della

Dopo i saluti di benvenuto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Foggia Prof. Pierpaolo Limone, del Direttore Generale del Policlinico “Riuniti” di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli e del Preside della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Foggia Prof. Gianluigi Vendemiale, si entrerà nel vivo dei lavori con la presentazione del convegno a cura del Prof. Avolio, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia Universitaria e Responsabile del Centro Intradipartimentale per le Malattie Demielinizzanti, Dipartimento di Neuroscienze del Policlinico “Riuniti” di Foggia.

Seguiranno gli interventi del Prof. Mario Alberto Battaglia Presidente della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM) su “Le persone con SM guidano ricerca e advocacy”, del Prof. Marco Salvetti Direttore del Centro di Neurologia e Terapie Sperimentali dell’Ospedale S. Andrea di Roma su “E’ possibile andare oltre le attuali terapie?”, del Prof. Gianvito Martino Direttore Scientifico dell’Ospedale San Raffaele di Milano su “Oltre le attuali terapie: le cellule staminali neurali” e del Prof . Antonio Uccelli Direttore Scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino – IRCCS (GE) su “Cellule staminali mesenchimali per la sclerosi multipla: come e perché”.

La Sclerosi Multipla è una malattia cronica, infiammatoria, demielinizzante ed anche neurodegenerativa del Sistema Nervoso Centrale. La causa della malattia non è a tutt’oggi nota mentre i meccanismi che sono alla sua base vedono un coinvolgimento della risposta immunitaria che risulta essere alterata. Il decorso clinico della malattia porta nel tempo alla compromissione di alcune funzioni nervose e a disabilità di grado variabile.

Esistono oggi diverse terapie che consentono un buon controllo del decorso clinico della Sclerosi Multipla andando ad agire su alcuni dei meccanismi modificati della risposta immunitaria. Effetti collaterali, pur strettamente monitorati, possono tuttavia limitarne l’ impiego, senza considerare che una quota di pazienti con forme più aggressive di malattia non risultano rispondere ai trattamenti. L’ impiego di cellule staminali nella forma sperimentale di Sclerosi Multipla indotta negli animali (encefalite autoimmune sperimentale) ha dato risultati assai promettenti tanto da poter avvallarne l’ impiego nella malattia umana. Gruppi di ricerca italiani negli ultimi anni si sono distinti per avere per primi sviluppato la terapia con cellule staminali nell’ animale (studi preclinici) per poi passare alla sua applicazione alla Sclerosi Multipla nell’ uomo (studi clinici).

Modererà i lavori il Prof. Carlo Avolio, Responsabile Scientifico del convegno.

La Segreteria Organizzativa è costituita dall’Avv. Daniela Cataldo Presidente del Coordinamento Regionale AISM Puglia e dal Dott. Massimo Selmi Presidente della Sezione Provinciale AISM Foggia.

L’evento è accreditato per infermiere, medico (cardiologo, fisiatra, neurologo,neuro radiologo e psichiatra), psicologo e psicoterapeuta e ha ottenuto n. 3 crediti formativi.