Gli agenti della Polizia di Stato stanno cercando di rintracciare nelle campagne di San Severo, nel Foggiano, una pantera nera. La presenza dell’animale è stata segnalata ieri pomeriggio da un giovane operaio che ha riferito alla polizia di aver visto l’animale aggirarsi vicino al centro abitato. Al lavoro nella zona anche i vigili del fuoco, la polizia locale e personale del servizio veterinario dell’Asl.

In particolare, la Polizia locale ha constatato che sul terreno sul terreno dove è avvenuto l’avvistamento vi sono impronte che sono riconducibili a un grosso felino. Al momento non si sa se la pantera nera è un animale fuggito da un circo o era rinchiuso in qualche villa privata.

Per la cattura dell’animale è stato allertato il dottor Bertani che più volte è intervenuto in questi casi essendo uno specialista nell’anestetizzare animali del genere.

Fonte: baritalianews.it