Vincenzo Riontino “Basta con le parole! Stiamo in guerra”

L’ennesima notizia di una bomba a Foggia, nel cuore della notte, è inaccettabile!

Bene le marce di solidarietà, e tutte le iniziative mirate a sensibilizzare la comunità e a isolare e condannare fermamente la criminalità e la mafia, ma adesso non si può più aspettare.

Ora servono solamente i fatti, e subito. Ormai è evidente che stiamo in guerra, e nelle guerre serve l’Esercito. Siamo in un grave stato di emergenza, e come tale va presidiato ogni angolo della città, notte e giorno. Il programma “Strade Sicure” deve essere necessariamente esteso anche a Foggia, con l’impiego speciale e straordinario di forze dell’ordine e militari. Oltre all’istituzione della DIA, che finalmente tra qualche giorno entrerà in funzione, è urgente un’azione forte ed immediata. Qui è in serio pericolo la sicurezza dei cittadini. Si faccia in fretta!