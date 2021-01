A cettà ndulènde

Rifacimento di alcuni versi del III canto dell’Inferno di Dante Alighieri

“Da qquà ce vé nda lla cettà ndulènde.”

“Da qquà ce vé tra lla perduta ggènde”.

Quiste parole, de chelore scure,

ce stèvene scritte mbaccj’a u mure.

Ne nge vole assèje pe fé ll’allusce

a chi ll’ji venute custu vulusce.

A lla viste, ije, tutta quèsta scene,

è vuletéte cuzze e mme so’ scite:

troppe forte jeve u tremore a lli vene,

pe suppurté tutte sti scjumenite.

Ànne vulite fé pe fforze i bbréve,

da lla vocche mo lli jèsse lla bbéve.

Ca tutte rotte mo tènene ll’osse,

nghjetréte stanne, sènza fé na mosse,

D’a stupedetà cust’ ji llu cumbènze,

ll’accatte àmme fatte pe lla perdènze.

Sèmbe llundéne!… Ca fanne Pavure,

pe nescjune ce sonne fatte amiche.

Criste ce vèglje…facime i schengjure,

ca cj’appizzechene, pègge a landriche.

La Città dolente (indolente)

“Da qui si va nella città dolente”./ “Da qui si va tra la perduta gente”./ Queste parole di colore oscuro/ stavano scritte proprio sul muro./ Non ci vuole molto per capire/ a chi è venuta questa voglia./ Alla vista di questa scena/ ho voltato dorso e me ne sono andato:/ troppo forte era il tremore nelle vene,/ per sopportare questi scemi.// Hanno voluto fare per forza i bravi,/ dalla bocca ora li esce la bava./ Che tutte rotte ora hanno le ossa./ impietriti stanno, senza fare una mossa./ Della stupidità questo è il compenso,/ l’acquisto abbiamo fatto con la perdita./ Sempre lontani!…Poiché fanno paura,/ con nessuno si son fatti amici./ Cristo ci vegli (assista)…facciamo gli scongiuri,/ che si appiccicano peggio dell’edera (pungente).