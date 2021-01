Ancora polemica su Via Almirante: Foggia chiamata a vigilare

Foggia, 16 gennaio 2021. “Via Almirante. Comune condannato dal T.A.R. ad eseguire i lavori. Se non agisce, scatta il commissariamento della Prefettura. Battaglia che abbiamo condiviso e sostenuto. Un grave esempio di sciatteria amministrativa su cui continueremo a vigilare“.

È la dichiarazione del Segretario del Circolo del P.D. di Foggia, Davide Emanuele, del Segretario dei Giovani Democratici di Foggia, Gabriele Cela e dei consiglieri comunali Pasquale Dell’Aquila (capogruppo), Lia Azzarone, Francesco De Vito, Michele Norillo e Annarita Palmieri.

Il T.A.R. di Bari ha accolto le istanze presentate dai residenti di via Almirante e ha disposto l’immediata realizzazione delle opere.

Obbligando così in primis il Comune ad agire oltre che a risarcire le spese sostenute e nominando, in caso di inerzia dell’Amministrazione Comunale, il Prefetto di Foggia Commissario ad acta.

Soddisfatti gli esponenti del P.D. e dei G.D.: “i diritti dei cittadini sono stati riconosciuti e avvalorati.

La sciatteria dell’Amministrazione Landella è stata censurata.

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici di Foggia hanno sostenuto fino in fondo la battaglia intrapresa dai residenti di via Almirante, restando sempre al loro fianco e oggi possono, a gran voce, essere orgogliosi per una condanna che diventa l’emblema del fallimento del Primo Cittadino Franco Landella”.

Abbiamo incontrato i residenti e proceduto all’accesso agli atti per ottenere attenzione sia da parte dei Mass-media, che da parte della stessa Amministrazione del Capoluogo Dauno, ha voluto evidenziare Gabriele Cela, segretario Giovani Democratici di Foggia.

Ma mentre i Mass-Media non si sono fatti trovare impreparati, rispondendo prontamente al richiamo dei cittadini in difficoltà, la stessa “prontezza di riflessi” non si è avuta da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto gli euro versati nelle casse comunali da parte di quelle stesse famiglie, erano stati spesi per fare altro.

A loro tocca vivere, hanno voluto rimarcare alcuni esponenti del P.D. e G.D., dove non ci sono strade asfaltate e marciapiedi su cui camminare liberamente, dove manca l’illuminazione pubblica, dove mancano spazi verdi per trovarsi e ritrovarsi tra famiglie e con i più piccoli.

In compenso, di fronte alle loro case, c’è un’estesa e pericolosa discarica abusiva, pericolosa per la salute umana, soprattutto per “cattivi odori” sprigionati sia nelle giornate estive che in quelle invernali.

La battaglia vinta dai cittadini di via Almirante, hanno rimarcato a gran voce esponenti P.D. e G.D., ci impegna ancora di più nell’azione di vigilanza, affinché quanto disposto dalla magistratura amministrativa sia portato a compimento nei termini stabiliti e senza ulteriori ritardi.

Il P.D. e i G.D. di Foggia continueranno ad essere al fianco dei cittadini che si impegnano per migliorare la vivibilità della nostra città, affinché l’Amministrazione Landella garantisca dignità e diritti ai Foggiani, non costringendoli a ricorrere ad un giudice per ottenere ciò che gli spetta.

Gabriele Cela (Segretario G.D. di Foggia)