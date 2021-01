“Attaccati al Dialetto” l’iniziativa della Pro Loco di Vico del Gargano

Gargano 16 Gennaio 2021 – Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 2021 17 gennaio 2021.

A causa delle restrizioni Covid-19,e l’impossibilità di seguire eventi in presenza la Pro Loco di Vico del Gargano ha pensato, per la Giornata Nazionale del Dialetto, di distribuire adesivi con preverbi dialettali ai negozianti.

“i cittadini potranno vederli e ascoltarli sulle vetrine dei negozi locali o nei punti di ritrovo pubblico. – viene annunciato sulla pagina ufficiale della Pro Loco su Facebook – I proverbi sono stati selezionati da un poeta dialettale che ha stilato un alfabeto Vichese/Vicaiolo. Per questo abbiamo deciso di diffondere la potenza della lingua dialettale vichese attraverso degli adesivi che riportano dei proverbi dialettali.

Questi adesivi hanno una grafica frizzante e colorata, in modo da vestire i proverbi dialettali con un abito contemporaneo, a significare l’attualità del DIALETTO e dei messaggi che trasmette. Gli adesivi sono corredati da un codice QR dinamico che una volta scansionati, riprodurranno sullo smartphone la giusta pronuncia del proverbio, la traduzione in italiano e il significato di quello che si sta leggendo. In questo modo, vogliamo incentivare anche alla giusta lettura e pronuncia della lingua dialettale oltre a riscoprire la saggezza popolare racchiusa nei proverbi.

Articolo di Vittorio Agricola