COVID Manfredonia. “Tutti vaccinati” alla casa di riposo Anna Rizzi

Si ricorda come lo scorso 17 dicembre 2020, l’intero personale in servizio nella casa di riposo (ufficiosamente 19 unità) e tutti gli ospiti presenti nella struttura (più di una ventina) erano risultati negativi ai test anti COVID (vedi focus in basso).

Il commissario Straordinario Dr. Giacomo Francesco Forte aveva così ripercorso tutti i drammatici momenti dall’ingresso del virus fino ad oggi e ha voluto rendere omaggio a tutti gli operatori: “E’ stata dura, durissima vivere questo tempo con responsabilità impensabili solo qualche mese fa. Ho visto il sacrificio incessante, il coraggio, lo spirito di abnegazione e di sacrificio fuori dal comune degli Operatori della San Giovanni di Dio coordinati con professionalità e competenza dall’Assistente sociale Rossella Ciociola e per i quali ho ringraziato personalmente il Presidente, Dott. Raffaele De Nittis. Ho visto gli operatori dell’ASP, collaborare incessantemente, di giorno e di notte, anche quando costretti a casa perché contagiati”.

AL 15 GENNAIO 2021, VACCINATI CIRCA 50.280 PUGLIESI

Come reso noto ieri, si ricorda che “sono 50.280 i pugliesi vaccinati contro il Covid, secondo l’ultimo aggiornamento del report del Ministero della Salute. In Puglia, quindi, durante la Fase 1, è stato utilizzato il 67,4% delle 74.605 dosi Pfizer attualmente a disposizione”. Non sono state ancora consegnante dosi del vaccino Moderna. “Il personale sanitario vaccinato è pari a 45.146 addetti; 2.641 sono gli operatori non sanitari che hanno ricevuto la prima somministrazione; nelle Rsa e Rssa sono state vaccinate 2.493 persone tra anziani e dipendenti, poco più del 10% dei quasi 22mila aventi diritto”.

