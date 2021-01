Covid Puglia, “Qui mi stanno lasciando morire”: ultima chiamata alla famiglia

Lecce, 16/01/2021 – (repubblica) “Qui mi stanno uccidendo…mi stanno lasciando morire”. È l’ultima disperata telefonata di un anziano ricoverato in ospedale positivo al Covid ai propri familiari a poche ore dalla sua morte. E ora i figli dell’uomo, deceduto il 22 novembre al Vito Fazzi, vogliono capire se il loro adorato padre sia stato adeguatamente assistito nel corso della sua degenza o se sia stato abbandonato in un letto d’ospedale per due settimane come riportano in una denuncia-querela depositata in caserma in queste ore. La vittima si chiamava Umberto Rizzello. Aveva 73 anni e viveva a Taurisano, uno dei paesi della provincia di Lecce maggiormente colpiti dalla pandemia. L’anziano soffriva di alcune patologia: problemi cardiaci e aveva il diabete. E seguiva delle apposite terapie domiciliari con la somministrazione di alcuni farmaci. Per questo necessitava di un’assistenza continua. Cosa che in ospedale non avrebbe ricevuto.

All’alba del 21 novembre l’anziano chiama disperatamente i figli per chiedere di essere riportato a casa perché “mi stanno uccidendo…mi stanno lasciando morire”. Ancora una volta, però, un sanitario rassicura i familiari sulle condizioni di salute del paziente: “I parametri sono buoni e vostro padre sta bene” si sentono dire i figli per telefono. E il medico valuta anche favorevolmente le dimissioni per consentire all’anziano di proseguire la terapia in isolamento domiciliare il giorno dopo. La mattina del 22 novembre, però, i familiari vengono informati dalla polizia di stato che il padre si era spento nella notte. E ora chiedono giustizia e verità sulla sua morte. (repubblica)