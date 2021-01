Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.

“Forza Italia ha sempre difeso il principio di parità di genere e le scelte del legislatore in merito. Invece, non ha condiviso -e, secondo il Tar Puglia, fondatamente- il tentativo di utilizzare in modo illegittimo tale principio da parte di alcune associazioni e persone fisiche ricorrenti”.

“Ora, restiamo in fiduciosa attesa che sia affermato anche il diritto del quarto consigliere di Forza Italia di entrare a far parte del Consiglio regionale”.