Foggia, IZSPB: “Il plasma batte anche variante inglese”

Foggia, 16/01/2021 – (giornaledimantova) Il plasma iperimmune protegge anche dalla variante inglese. La scoperta, pubblicata alcuni giorni fa, è degli scienziati dell’Istituto zooprofilatticodi Foggia. Il risultato dello studio è preliminare e dovrà essere confermato in seguito.

Finora, dicono i ricercatori, in quattro casi su quattro il plasma iperimmune già disponibile ha stoppato la variante inglese durante le prove in vitro. “Questa – spiegano – è la prima dimostrazione che gli anticorpi specifici contenuti nel plasma dei pazienti che avevano contratto altre varianti funzionano bene. Il tappeto cellulare è rimasto integro dopo l’esperimento”. Ma che cosa hanno fatto gli scienziati pugliesi. Hanno preso il plasma donato da ex pazienti Covid-19 fra ottobre e novembre e l’hanno messo a contatto con la variante inglese del virus in coltura cellulare. E il virus si è bloccato ed è è stato inibito nella sua crescita e non si è più replicato.(giornaledimantova)