La protesta dei Ristoratori dei 5 Reali Siti: “Siamo in difficoltà, ora un aiuto reale”

Orta Nova – “Noi non ci fermiamo. Questa iniziativa andrà ad allargarsi”. È la protesta pacifica dei ristoratori locali, tenutasi ieri davanti al palazzo di città, nelle parole di Francesco, pizzeria Passo d’Orta, a Statoquotidiano.

Messe insieme le forze fondando la settimana scorsa “l’Unione dei pub e ristoranti dei Cinque Reali Siti”, i lavoratori della ristorazione del territorio hanno espresso così l’intento di portare all’attenzione di tutti e, in particolare delle autorità, la situazione di difficoltà in cui si dibattono a seguito delle restrizioni operate dai vari dpcm, provvedimenti del governo legati all’emergenza COVID-19.

Le loro richieste presentate al Comune di Orta Nova: abolizione della tassa sull’occupazione del suolo pubblico e della tassa sui rifiuti per il 2021; richiesta di fondi, di ristori, “perché la Regione ha dato degli aiuti alle attività in difficoltà, ma il Comune non ancora si è mosso, come invece hanno fatto altri Comuni, per esempio Ascoli Satriano dove sono stati dati 1500 euro per ogni attività, che non sono tantissimi ma rappresentano un segnale”.

E con uno slogan risuonato forte e chiaro, “Il mio locale è un posto sicuro”, hanno inoltre evidenziato la volontà di tornare a tenere operative le loro sale, come nelle parole del proprietario del Passo d’Orta: “Essere aperti anche a cena e non solo a pranzo è una richiesta che vorremmo far arrivare alla Regione. Questa potrebbe avere voce in capitolo e aiutarci ad allentare la stretta dei provvedimenti del governo”.

Certamente, sottolinea Francesco, riprendere le attività nel rispetto della situazione legata ai contagi COVID-19. “Se, per esempio, nel mio ristorante, dove io dispongo di 80 coperti, vi potessi lavorare ritornando a gestire almeno 20 di quegli 80 coperti, io sarei molto ma molto felice. La nostra principale richiesta, cioè, è che noi vogliamo poter lavorare, anche poco, ma vogliamo lavorare”.

Accolti, ieri, intanto, nei locali del palazzo di città dal consigliere comunale, Alfredo Coppola, i ristoratori in protesta.

“Loro vorrebbero riaprire” le parole del consigliere a Statoquotidiano “ma non si può andare contro un’ordinanza regionale. Per quello che riguarda le iniziative del Comune a loro favore, posso dire che noi abbiamo già ridotto del 30% la Tari nello scorso lockdown”.

“Ora vediamo cosa sarà possibile fare. Dovremo valutare la situazione con l’Assessore al Bilancio, ma la volontà di aiutare queste persone c’è, perché hanno veramente bisogno. Proveremo a parlare anche con le sfere più alte”.