Manfredonia. In ricordo di Adriano Fratello, “E’ sempre nel cuore di tutti”

Manfredonia/San Severo, 16 gennaio 2021. Sono passati 3 anni dalla prematura scomparsa di Adriano Fratello, Maresciallo in servizio per lungo tempo al Comando Compagnia dei Carabinieri di Manfredonia.

Adriano Fratello era nato a San Severo il 12 novembre 1965 e aveva prestato servizio per l’Arma fino al sopraggiungere, nel 2018, di una malattia.

In seguito al decesso, numerosi sono stati al tempo i messaggi di stima e di riconoscimento dei colleghi che, in questi anni, hanno condiviso con l’uomo ore di servizio e di lavoro. “Una colonna portante della nostra Compagnia“, disse commosso un collega.

Si ricorda come il Maresciallo Ca. Adriano Fratello, con altri 9 colleghi della legione Carabinieri – Comando Compagnia di Manfredonia, aveva ricevuto tra l’altro un encomio solenne dall’Amministrazione comunale sipontina (D.G.C. n.268/2013) nel’ambito dell’attività svolta nel corso dell’operazione “Romanzo Criminale” per “il senso del dovere e del coraggio che ha contraddistinto coloro che hanno partecipato alla complessa e pericolosa azione investigativa che fanno parte della Legione Carabinieri Puglia – Compagnia di Manfredonia“, “per il coraggio e l’abnegazione dimostrati garantendo alla giustizia pericolosi criminali e contribuendo a rassicurare il clima di paura diffuso nella città per la serie di efferati delitti compiuti“.

fotogallery “Encomio solenne” (2013)

Al di là di qualsivoglia tributo, riconoscimento ed encomio, il Maresciallo Fratello era una persona diretta, vera, brusca ma al contempo sincera e che amava ironizzare sui diversi eventi della vita. Ha lasciato la moglie Clelia e tre figli: Salvatore, Vanessa e Francesca.

Si ricorda come l’Arma dei Carabinieri ha ricordato il Maresciallo Fratello nel corso della Festa dell’Arma svoltasi a Foggia nel giugno 2018: “Un brillante investigatore addetto al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Manfredonia. Alla sua famiglia e alle famiglie di tutti i caduti, che con silenziosa dignità e coraggio vivono quotidianamente il dolore del lutto, rivolgo il nostro ideale abbraccio”, disse l’allora Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia durante il suo discorso, prima di abbracciare la moglie del Maresciallo in servizio a Manfredonia.

