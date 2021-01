Nicola Gatta: addolorato per la morte di Costantino Ciavarella

“Esprimo a nome mio personale e dell’Ente che rappresento, le più sentite condoglianze alla famiglia Ciavarella, per la dipartita dello stimato Sindaco Costantino. – Dice il Presidente Nicola Gatta – Amministratore esemplare e politico lungimirante, la Capitanata ha perso uno dei suoi uomini più rappresentativi non solo per la comunità di San Nicandro Garganico da lui amministrata sempre con alto senso del dovere e con grande umiltà”.

“Un attento e serio professionista sempre pronto a prestare la propria opera a servizio della collettività”.