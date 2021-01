A nome mio personale e dell’intera comunità apricenese esprimo vicinanza alla nostra “sorella vicina” San Nicandro Garganico, per la perdita del caro Sindaco Costantino Ciavarella. Questo maledetto virus ha portato via una persona per bene,un medico esemplare, sempre disponibile verso chi aveva bisogno.

Provo tristezza infinita e prego il Signore ogni giorno affinche’ passi il prima possibile questo momentaccio.

R.i.p. Costantino