Vico del Gargano, oltre 50 casi positivi il sindaco: “Siamo in zona rossa”

Gargano 16 Gennaio 2021 – Il sindaco Michele Sementino comunica che ci sono oltre 50 casi positivi nel Comune di Vico del Gargano.

Sono stati presi subito provvedimenti anche per la scuola “L’attuale situazione epidemiologica di Vico del Gargano, purtroppo, non garantisce le condizioni necessarie a far riprendere la didattica in presenza nelle nostre scuole. – il sindaco Michele Sementino sulla sua Pagina ufficiale Facebook – Nei report che la Prefettura di Foggia ci ha trasmesso nella settimana compresa tra l’8 e il 15 gennaio, emerge un aumento costante dei casi di positività a Vico del Gargano. Per questi motivi, ho ritenuto necessario prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio e fino alla giornata del 23 gennaio 2021 per le seguenti scuole:

Istituto scolastico comprensivo Manicone-Fiorentino (per entrami i plessi); Istituto Statale di Istruzione Superiore Publio Virgilio Marone; Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi; Asilo nido comunale.”

Articolo di Vittorio Agricola