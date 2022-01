Manifestazioni ed Eventi Sportivi, Pro Loco Manfredonia: delega a Nicola Mangano

Nicola Mangano, risorsa che opera da tempo nel settore dello sport prima da atleta e poi da dirigente sportivo – dichiara: ”accetto questa delega con grande entusiasmo e tanta voglia di creare eventi sportivi e non solo, che mettono in risalto la mia città. Nell’attuale contesto globale – dove le distanze tra le aree geografiche diminuiscono ed aumenta la mobilità degli individui, delle organizzazioni e delle risorse materiali e immateriali – i territori, le grandi città, le regioni, il territorio è chiamato a sviluppare sistemi di offerta attrattivi per determinati insiemi di domanda e gli “Eventi sportivi” in generale, per la loro importanza e risonanza, sono in grado di dare una forte spinta ai processi evolutivi del territorio per rafforzarne l’immagine e l’identità e favorirne il rinnovamento infrastrutturale”.

La Pro Loco di Manfredonia ha ritenuto dare un maggiore rilievo al settore dello sport, affidando ad una persona di esperienza questo delicato compito.

Gli eventi, nella maggior parte dei casi, nascono dalla tradizione storica e culturale del luogo, sono perciò programmati per valorizzare progressivamente gli attrattori culturali dell’area che li ospita.