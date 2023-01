StatoQuotidiano.it, Manfredonia 16 gennaio 2023. Con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato di autorizzare l’esercizio provvisorio ex articolo 163 del TUEL che si sostanzia nella possibilità di impegnare spese per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Da qui, è stato deliberato di approvare, sino all’approvazione del nuovo PEG che conseguirà all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all’esercizio 2023 (vedasi allegato A).

ATTO INTEGRALE > DELGC0513012023

Autorizzate “esclusivamente le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Tali diciture dovranno essere espressamente dichiarate dai Responsabili dei procedimenti nelle determinazioni dirigenziali, diversamente il Settore Economico Finanziario è tenuto a restituire i provvedimenti ai Settori dell’Ente privi del precipuo parere“.

Le determinazioni dirigenziali debbano obbligatoriamente precisare che:

– l’impegno di spesa sia stato assunto nei limiti dei dodicesimi o, alternativamente, ove ne

ricorrano i presupposti, la fattispecie di legge che ricorre ai fini dell’esclusione dal limite dei

dodicesimi;

– l’impegno di spesa sia in linea sia per la competenza che per la cassa con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente.