È morta Gina Lollobrigida, l’attrice aveva 95 anni

ROMA, 16/01/2023 – È morta Gina Lollobrigida. Aveva 95 anni.

L'attrice, grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927 e da qualche tempo era ricoverata in una clinica di Roma. Nella sua carriera Lollobrigida è stata diretta da registi italiani di fama mondiale come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi.