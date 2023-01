Manfredonia, auguri alla nostra “super nonnina” che ha compiuto 100 anni

Uno dei tanti insegnamenti che ci ha tramandato e’ quello di “rispettare il cane per il suo padrone”, un valore che, per fortuna, non e’ andato ancora fuori moda e che ci ha permesso di rispettare ogni individuo a lei riconducibile con effetto domino.

Non a caso abbiamo voluto fermamente e con entusiasmo esserci tutti.Benche’ le festivita’ natalizie si sono concluse da poco, sarebbe stato difficile riunire tutti, specie per i nipoti residenti fuori regione e che si sarebbero visti costretti a tornare a casa per gli impegni lavorativi e invece, qualcuno ha scelto di slittare le ferie di Natale per onorare con la propria presenza l’ ingresso nel secondo secolo della propria adorata nonna.