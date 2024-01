TORINO – Un bambino di 9 anni è morto questa sera, lunedì 15 gennaio, lungo la linea ferroviaria Chivasso-Alessandria, a Borgo Revel.

Il suo cadavere è stato rinvenuto alle 19 e 10 e a dare l’allarme è stato il macchinista del treno regionale 11181.

Stando alle prime informazioni, spiega Prima Chivasso, il ragazzino – di nazionalità moldava – si sarebbe allontanato volontariamente da una comunità della zona.

Il piccolo, quindi, potrebbe essere stato investito e ucciso da un convoglio transitato in precedenza sulla linea.

La salma del bimbo è stata trasferita nelle camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sull’accaduto indaga la Polfer. La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria.

Si tratta della seconda vittima sulle linee ferroviarie di oggi nel Torinese, nella stessa zona.

Alla stazione di Chivasso, a una quindicina di chilometri da Borgo Revel, questa mattina una donna di 60 anni è stata travolta e uccisa da un treno in transito sulla linea convenzionale Torino-Milano.

In quel caso è stato quasi sicuramente un suicidio, come hanno ricostruito gli investigatori.

Per permettere il recupero del corpo i vigili del fuoco hanno chiesto l’interruzione della linea elettrica per lavorare in sicurezza. Alle 10.45 è tornato operativo il binario 3 della stazione, inizialmente bloccato: sono così ripartiti i regionali per Milano, ma si sono registrate cancellazioni e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 2 ore.

I viaggiatori dell’Intercity notte 798 hanno proseguito con bus messo a disposizione da Trenitalia fino a Torino.

Nell’interruzione e nei ritardi sono stati coinvolti i treni delle linee Milano-Torino, Chivasso-Ivrea e Torino-Casale-Valenza.