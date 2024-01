Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia ha inviato una pec in data 15/01/2024 all’attenzione del Sindaco di Torremaggiore, dell’Assessore Comunale alle Politiche Sanitarie e della Salute, del Presidente della Commissione Sanità Comune Torremaggiore ed infine al Presidente del Consiglio Comunale formulando una richiesta di incontro per conoscere lo stato di avanzamento delle criticità del PTA Prof Nicola Bellantuono ( ex Ospedale San Giacomo) di Torremaggiore (Fg). Come è noto il Direttivo del Comitato ha presenziato all’incontro con il DG dell’ASL Fg, il Dirigente dell’Area Tecnica e del DSS San Severo 51 avvenuto a Palazzo di Città in data 31 maggio 2023, ma ad oggi cosa è realmente cambiato in senso migliorativo?

Il Comitato chiederà nell’incontro i dettagli del finanziamento di 206mila euro previsto dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 dell’ASL FG per il PTA Nicola Bellantuono di Torremaggiore, i tempi per la realizzazione della RSA R1, i tempi per il ripristino dell’UDT/Ospedale di Comunità ( non fruibile dal 2019), lo stato di avanzamento per la richiesta ( effettuata dal Comitato in data 10/08/2021) della elipista da realizzare nei pressi dell’obitorio , l’attivazione del Day Service Chirurgico nei locali delle ex sale operatorie al primo piano che si attende dal lontano 2011 oltre all’attivazione dell’Ambulatorio Infermieristico e dell’Ambulatorio per le Cronicità.

Infine dopo dell’approvazione in consiglio comunale della Delibera n°30 del 20 giugno 2023 cosa ha risposto in merito la Regione Puglia? Il Comitato aveva già formalmente richiesto con una audizione in Commissione Sanità presso la Regione Puglia il 30 gennaio del 2022 l’upgrade per l’ex San Giacomo da PTA a PPA ovvero Presidio Post Acuzie. Da Bari che risposte ci sono state?

C’è la volontà regionale di investire su questa struttura oppure dobbiamo proseguire a ricevere meno delle briciole previste dalla programmazione regionale che attendiamo dal 2011?

Torremaggiore ha subìto nel 2010 l’imposizione regionale di chiusura del nosocomio insieme a Monte S.Angelo e San Marco in Lamis ma dopo quattordici anni oltre ad otto posti letto di hospice non è stato realizzato null’altro. Poco prima del declassamento erano presenti 106 posti letto ospedalieri e fino agli inizi degli anni duemila c’erano circa duecento posti letto ospedalieri. Negli altri due ex ospedali invece hanno attivato quanto previsto ed anzi hanno inserito altri servizi che dovevano essere attivati proprio a Torremaggiore. Non è possibile, perciò, continuare ad accettare nuovamente questo trattamento. Il Comitato resta vigile e continua a stimolare le istituzioni per arginare il degrado che si respira in ambito sanitario in una struttura che potrebbe fare di più ma la volontà politica non consente di decollare come sarebbe giusto per l’intero bacino di utenza dell’intero Alto Tavoliere pugliese.

” Abbiamo ottenuto importanti risultati in questi sei anni ( ripristino medico H24 al PPIT dal 1/01/2019, adozione dei POCT, aggiornamento insegne del PPIT, rifacimento edile della Radiologia e a breve sarà collaudato il nuovo tavolo radiologico telecomandato ) ma resta tanto fare e l’impegno civico in prima linea del Comitato prosegue con la medesima dedizione per dare a questo presidio quello che merita. Attendiamo infine la risposta della Regione Puglia per trasformare il PTA in PPA con altri servizi sanitari da attivare affinchè il Presidio diventi un vero hub di riferimento della Medicina Territoriale a supporto dell’intero comprensorio. ” E’ il commento del Presidente Michele Antonucci.