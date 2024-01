TARANTO – “Il dibattito sul futuro dello stabilimento ex Ilva di Taranto si è spostato esclusivamente sulla volontà di salvare la produzione, dimenticando le necessità di tutela del territorio e della salute di chi ci vive e di tutti i lavoratori che lavorano su impianti ancora oggi sotto sequestro dalla magistratura”.

Così i portavoce di associazioni, comitati, gruppi e rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici che si sono riuniti in piazza Immacolata, a Taranto, per discutere nel corso di un’assemblea pubblica della vicenda ex Ilva e chiedere “verità e giustizia per Taranto”.

Un incontro aperto alla cittadinanza a cui ha partecipato anche l’attore e regista tarantino Michele Riondino, autore del film Palazzina Laf sul caso dei 79 lavoratori che furono confinati in una sorta di reparto-lager, ai tempi dei Riva, perché non si piegavano alle logiche aziendali.

Del coordinamento Associazioni Riunite fanno parte, tra gli altri, Genitori tarantini, Peacelink, Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, Sindacato di classe LMO-Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, LiberiAmo Taranto, Comitato Quartiere Tamburi e Cooperativa Mitilicoltori Tarantini.

Gli attivisti puntano il dito contro “politici, sindacalisti, industriali, i cui interessi – hanno sottolineato – non sono quelli della città. L’assemblea vuole riportare al centro del dibattito il cittadino e il territorio, partendo proprio dalle loro richieste e necessità.

Occorre chiedere al Governo risorse per provvedimenti urgenti ed immediati al fine di bonificare il territorio per tutelare salute e benessere e avviare una economia alternativa che crei da subito sviluppo sostenibile e nuova occupazione per i giovani e per chi perde il lavoro”.