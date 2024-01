FOGGIA – Nella mattinata del 16 gennaio 2024, agenti del Nucleo Viabilisti della Polizia Locale di Foggia hanno effettuato intensi controlli a largo raggio in diverse zone della città finalizzati al rispetto delle norme del Codice della Strada ed al contrasto dell’abusivismo commerciale.

In particolare, sono stati effettuati controlli e comminate sanzioni in via Napoli dove, a causa di auto in divieto di sosta, risultava essere compromessa la viabilità dei pullman di linea ed autobus urbani.

Controlli e sanzioni anche presso il cavalcaferrovia di via Cerignola dove vige il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 5 tonnellate; sono state tre le infrazioni contestate dagli agenti.

In corso Roma, nei pressi di piazza della Libertà, ad un ambulante sprovvisto di qualsiasi autorizzazione è stata sequestrata merce per un totale di 72 pezzi oltre alla relativa sanzione pecuniaria prevista dal Codice del Commercio.

