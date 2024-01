FOGGIA – Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emanuele Santaniello che si lega al club rossonero fino a giugno 2025.

Santaniello, attaccante classe 1990 nato a Napoli, cresce calcisticamente nelle giovanili del Sapri Calcio.

Nel 2011 approda tra i professionisti con la Cavese. Nella stagione successiva giunge nella formazione di Città di Marino – militante in serie D – e, successivamente, nel Sarego, Vigor Trani, Noto e Mariano Keller.

Nel 2014 torna in serie C nelle fila della Torres e, un anno dopo, indossa la maglia della Paganese.

Dal 2015 al 2019 si alterna in varie squadre della D. Nella stagione 2019/2020 ritorna tra i professionisti con l’AZ Picerno e due anni più tardi veste la maglia dell’Avellino. Nel 2021 viene ceduto alla Turris e dal 2022 milita nelle fila del Monopoli. Nella sua carriera ha totalizzato 359 presenze e 119 gol.

Queste le prime parole del nuovo attaccante rossonero:

“Sono molto contento di poter indossare la maglia rossonera perché giocare in una piazza come Foggia, con la sua gloriosa storia, non capita tutti i giorni.

Sono pronto a dare il mio contributo, magari già a partire dalla partita di sabato.

Lavorerò duramente insieme ai miei nuovi compagni per il bene del Foggia”.