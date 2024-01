Nel corso del 2021, la regione Puglia ha evidenziato un bilancio negativo nel settore della mobilità sanitaria, registrando un deficit di 131,4 milioni di euro, come evidenziato dal monitoraggio condotto dalla fondazione Gimbe.

Per essere più specifici, la Puglia ha ricevuto un introito di circa 150 milioni di euro per i pazienti provenienti da altre regioni, posizionandosi all’ottavo posto nella classifica nazionale. Tuttavia, la regione ha affrontato una spesa di 281 milioni di euro per i cittadini pugliesi che hanno cercato cure al di fuori dei confini regionali, posizionandosi al quinto posto in questa particolare classifica.

Gimbe afferma che il volume di erogazioni, in termini di ricoveri e prestazioni specialistiche offerte da strutture private, costituisce un indicatore significativo della presenza e dell’attrattiva delle strutture private accreditate. In questo contesto, la Puglia si colloca al secondo posto, con le strutture private che contribuiscono al 73,1% del valore totale della mobilità sanitaria attiva nella regione (media nazionale: 54,7%).

Lo riporta l’ANSA.