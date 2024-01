Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

“In merito al diffamatorio comunicato stampa diramato dalla società Team Altamura e l’articolo della testata (altra testata giornalistica,ndr), la scrivente Manfredonia Calcio 1932 precisa che tutti gli accreditati erano stati autorizzati dalla società ospite nella giornata di sabato 13 gennaio a seguito di invio, come da prassi, di apposita lista, e tutti ricoprivano ruoli dirigenziali, tesserati o facenti parte della proprietà della società biancoceleste, come riscontrabile dalla documentazione esistente in possesso di entrambe le società.

Inoltre, erano stati richiesti ed autorizzati cinque pass spogliatoi che non sono stati riconosciuti dal personale addetto del Team Altamura.

Altresì, nessuno si è qualificato in maniera estemporanea con altri ruoli Istituzionali, come diffamatoriamente riportato, tanto più che il Comune di Manfredonia dal 30 di ottobre scorso è guidato da un Commissario Prefettizio.

La società Manfredonia Calcio e tutti i soggetti diffamati e lesi da tali strumentali illazioni, quindi, si rivolgeranno alle opportune sedi giudiziarie”.

E’ quanto comunicato in una nota odierna della SSD arl Manfredonia Calcio 1932.