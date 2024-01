Manfredonia. “Invita il Comune di Manfredonia ad attenersi ai principi relativi all’armonizzazione contabile di cui al d.lgs. 118/2011, funzionali alla tutela degli equilibri di bilancio, con particolare riguardo alla corretta quantificazione dei vincoli e degli accantonamenti nel risultato di amministrazione, superando le criticità rilevate in punto di “accertamento per cassa” delle entrate tributarie“.

Con recente deliberazione, la Corte dei Conti – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA – presidente f.f. Cinzia Barisano, si è espressa sullo stato di attuazione, al 31.12.2022, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia (FG), ai sensi di legge.

Come da atti, con deliberazione n. 57/PRSP/2017, la citata Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti accertava una lunga serie di criticità e assegnava al Comune di Manfredonia il termine perentorio di 60 giorni per l’approvazione di un piano di rientro per gli esercizi 2017-2019, che prevedesse l’integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati utilizzati.

Con deliberazione consiliare n. 29 del 26.06.2017, l’Ente approvava il piano di rientro triennale nei termini richiesti dalla Sezione. Con deliberazione n. 120/PRSP/2017, la Sezione accertava la congruità del piano triennale di rientro approvato e presentato dal Comune di Manfredonia, disponendo un monitoraggio semestrale, da parte del Comune e dell’Organo di revisione, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi intermedi e di quelli finali.

Al termine della recente delibera, la Corte dei Conti invita il Comune di Manfredonia a: “riconoscere tempestivamente i debiti fuori bilancio, attraverso l’individuazione di idonee ed effettive coperture; intensificare l’attività di concreta realizzazione delle entrate, adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione; proseguire nell’attivazione delle misure di risanamento previste nel piano, tra cui il potenziamento dell’ufficio tributi e la dismissione di immobili; porre in essere ogni possibile azione necessaria allo smaltimento dei residui attivi ed in particolare per quelli derivanti dalle entrate tributarie ed extra-tributarie;

vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione; monitorare con particolare attenzione le vicende societarie comprese quelle attualmente in liquidazione, assicurandone una celere conclusione; riconciliare i rapporti di debito credito reciproci con le società partecipate”.

